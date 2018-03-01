Главный тренер ХК "Динамо" Воробьев хочет продолжить работу в клубе

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев хочет продолжить работу в клубе и улучшить результаты команды в следующем сезоне. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

В четверг динамовцы в заключительном матче регулярного чемпионата уступили "Спартаку" со счетом 3:4 и впервые в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не попали в плей-офф.

"Вопрос не ко мне, продолжу я или нет. Хотел бы продолжить, вывести команду в плей-офф и не только", - сказал тренер.

Воробьев стал главным тренером "Динамо" в апреле прошлого года, подписав контракт на один сезон. С 2015 года он работал в клубе помощником предыдущего главного тренера Сергея Орешкина.