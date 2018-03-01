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Епанчинцев: хоккеисты "Спартака" подойдут к серии с ЦСКА психологически раскрепощенными

Спорт
1 марта, 22:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

В четверг "Спартак" дома победил московское "Динамо" со счетом 4:3 в в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ

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Главный тренер ХК "Спартак" Вадим Епанчинцев

Главный тренер ХК "Спартак" Вадим Епанчинцев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" подойдут к серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА психологически раскрепощенными. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно- белых Вадим Епанчинцев.

Первый матч серии пройдет 4 марта. "Будем очень серьезно готовиться, две игры проиграли им в регулярном чемпионате. Думаю, что тот груз, который висел на ребятах, спадет", - считает Епанчинцев.

В четверг "Спартак" дома победил московское "Динамо" со счетом 4:3 в в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ. "Спартак" сохранил за собой седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 85 очков в 56 матчах регулярного чемпионата, и обеспечил себе место в плей-офф турнира.

"Игра в неравных составах решила исход матча, мы реализовали большинство. Психологический момент давлел над нами. Смогли впервые за семь лет выйти в плей-офф, это праздник. Спасибо игрокам и болельщикам за это", - сказал Епанчинцев.

В предыдущий раз "Спартак" выходил в плей-офф КХЛ в сезоне-2010/11. Тогда красно-белые в стартовом раунде Кубка Гагарина проиграли санкт-петербургскому СКА со счетом 0-4.

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