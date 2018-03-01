Никулин: московское "Динамо" подвели удаления в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Капитан московского "Динамо" Илья Никулин заявил, что бело-голубые сыграли лучше "Спартака" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но команду подвели удаления. Такое мнение защитник высказал журналистам.

В четверг "Динамо" уступило "Спартаку" со счетом 3:4, завершив сезон на девятом месте в Западной конференции и впервые в истории КХЛ не попав в плей-офф.

"Сложно много говорить по горячим следам, но было видно, что играли хорошо, имели моменты. К сожалению, многое не удалось реализовать, как и в предыдущих играх со "Спартаком". Подвели удаления ближе к концу матча, но обвинить кого-то из ребят в нежелании бороться, наверное, нельзя. Так сложилось, что многое оставили на последний матч, хотели победить, делали для этого все, отдали все силы, но фортуна отвернулась от нас", - сказал Никулин.

Капитан "Динамо" подчеркнул, что команда заслуживала место в розыгрыше плей-офф. "Команда у нас хорошая, мне кажется, что по мастерству и бойцовским качествам мы все- таки были достойны плей-офф и борьбы за Кубок Гагарина", - отметил хоккеист.

На вопрос о возможном завершении карьеры 35-летний Никулин ответил, что его контракт действует еще год. Кроме того, игрок выразил благодарность болельщикам "Динамо" за поддержку в сезоне. "Огромное человеческое спасибо всем, кто нас поддерживал и в сезоне, и сегодня гнал до последнего", - сказал защитник.

Никулин выступал за основной состав "Динамо" с 2000 по 2005 год, а в 2015 году вернулся в команду. Защитник стал лучшим бомбардиром бело-голубых в текущем сезоне, набрав 26 очков (11 голов + 16 результативных передач) в 55 матчах.