Воробьев: ХК "Динамо" для попадания в плей-офф не хватило точечных усилений легионерами

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев считает, что его команде по ходу регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не хватило глубины состава. Такое мнение он выразил на пресс- конференции.

В четверг динамовцы в заключительном матче регулярного чемпионата уступили в дерби "Спартаку" со счетом 3:4 и впервые в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не попали в плей-офф.

"Сложный, тяжелый сезон - много новых ребят было, сумели сохранить несколько ветеранов, которые остались. Команда строилась по ходу сезона, где-то "лавочки" не хватало. Задача не выполнена, к сожалению. Не хватило точечных усилений по ходу сезона, были две вакансии легионеров, которые мы могли использовать", - сказал Воробьев, подводя итоги сезона.

По ходу регулярного чемпионата динамовцы проиграли все четыре личные встречи московскому "Спартаку", сумев набрать в этих матчах одно очко. "У нас были хорошие матчи со "Спартаком", были и не очень. К сожалению, московские дерби мы в этом сезоне все проиграли, значит чего-то не хватало. Сегодня все старались, бились, но, к сожалению, подвела дисциплина и реализация моментов", - отметил тренер.