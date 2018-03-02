Баскетболисты "Химок" уступили испанской "Басконии" в матче Евролиги

ТАСС, 2 марта. Подмосковные "Химки" проиграли испанской "Басконии" со счетом 77:87 в выездном матче 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Самым результативным игроком встречи стал защитник российской команды Алексей Швед, который набрал 23 очка.
"Химки" занимают седьмое место в турнирной таблице, одержав 14 побед в 24 матчах. "Баскония" располагается на девятой позиции (11 побед). Лидирует московский ЦСКА (19 побед).
В следующем матче 8 марта "Химки" примут итальянский клуб "Олимпия Милан".