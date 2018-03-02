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Баскетболисты "Химок" уступили испанской "Басконии" в матче Евролиги

Спорт
2 марта, 0:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Подмосковная команда в выездной встрече проиграла со счетом 77:87

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ТАСС, 2 марта. Подмосковные "Химки" проиграли испанской "Басконии" со счетом 77:87 в выездном матче 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал защитник российской команды Алексей Швед, который набрал 23 очка.

"Химки" занимают седьмое место в турнирной таблице, одержав 14 побед в 24 матчах. "Баскония" располагается на девятой позиции (11 побед). Лидирует московский ЦСКА (19 побед).

В следующем матче 8 марта "Химки" примут итальянский клуб "Олимпия Милан".

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