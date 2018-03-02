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РФС разрешил "Рубину" завершить процедуру смены юрлица до 31 марта

Спорт
2 марта, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Процедура проводится для того, чтобы клуб стал частным, что могло бы способствовать привлечению частных инвестиций

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Врио президента РФС Александр Алаев

Врио президента РФС Александр Алаев

© Василий Пономарев/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) разрешил казанскому "Рубину" завершить процедуру смены юридического лица до 31 марта. Об журналистам рассказал и. о. президента РФС Александр Алаев.

В пятницу в Москве состоялся исполком РФС.

"Отдельно был внесен вопрос по "Рубину". К сожалению, все документы не были подготовлены, но вопрос был важный, мы его вынесли на исполком и разрешили "Рубину" закончить процедуру по смене документов и юридического лица до 31 марта", - сказал Алаев.

Процедура проводится для того, чтобы клуб стал частным, что могло бы способствовать привлечению частных инвестиций. На данный момент собственниками и учредителями "Рубина" являются комитет земельных и имущественных отношений и комитет по физической культуре и спорту Казани.

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