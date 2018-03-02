Японская Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину подарит Загитовой собаку

ТАСС, 2 марта. Президент Ассоциации сохранения чистоты породы собак акита-ину Эндо Такаси подарит российской фигуристке Алине Загитовой собаку. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане 15-летняя Загитова завоевала две золотые медали.

"Из СМИ мы узнали, что Алине нравится собака породы акита-ину, которая имеет статус природного сокровища Японии. Мы бы очень хотели подарить ей одну такую собаку. Будем счастливы, если она станет мостиком дружбы между Россией и Японией", - написал Такаси в письме, присланном Загитовой и директору катка "Хрустальный" школы "Самбо-70" Эдуарду Аксенову.

В ответ Загитова поблагодарила японскую ассоциацию, отметив, что теперь ее мечта сбудется.

Подарок будет вручен спортсменке на катке "Хрустальный" в Москве. Точные даты пока неизвестны.