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Японская Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину подарит Загитовой собаку

Спорт
2 марта, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Подарок будет вручен спортсменке на катке "Хрустальный" в Москве, точные даты пока неизвестны

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ТАСС, 2 марта. Президент Ассоциации сохранения чистоты породы собак акита-ину Эндо Такаси подарит российской фигуристке Алине Загитовой собаку. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане 15-летняя Загитова завоевала две золотые медали.

"Из СМИ мы узнали, что Алине нравится собака породы акита-ину, которая имеет статус природного сокровища Японии. Мы бы очень хотели подарить ей одну такую собаку. Будем счастливы, если она станет мостиком дружбы между Россией и Японией", - написал Такаси в письме, присланном Загитовой и директору катка "Хрустальный" школы "Самбо-70" Эдуарду Аксенову.

В ответ Загитова поблагодарила японскую ассоциацию, отметив, что теперь ее мечта сбудется.

Подарок будет вручен спортсменке на катке "Хрустальный" в Москве. Точные даты пока неизвестны.

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