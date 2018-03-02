"Анжи" и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 2 марта. Махачкалинский "Анжи" сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев забитым мячом отметился Хуан Лескано (90-я минута), у гостей отличился Ивелин Попов (36). Этот матч стал для него первой официальной игрой за казанскую команду. Болгарский полузащитник был арендован в зимнее трансферное окно у московского "Спартака". Также за "Рубин" сыграл Кристиан Нобоа, перешедший на правах аренды из санкт- петербургского "Зенита", эквадорец провел за "Рубин" первый матч с 2011 года.

В составе "Анжи" дебютировали Филипп Будковский и Квадво Поку. Этот матч стал первым в чемпионате России после зимней паузы.

В турнирной таблице "Анжи" занимает 14-е место, набрав 20 очков, "Рубин" с 24 очками идет 11-м.

В следующем туре "Анжи" в гостях проведет матч против "Уфы", "Рубин" также на выезде сыграет с "Тосно" из Ленинградской области. Обе встречи пройдут 10 марта.

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