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Россиянин Евтушенко завоевал бронзу в индивидуальной гонке на ЧМ по велоспорту на треке

Спорт
2 марта, 22:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

В заезде за третье место российский спортсмен оказался быстрее британца Чарли Танфилда, обновив рекорд России в данной дисциплине

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Александр Евтушенко (справа)

Александр Евтушенко (справа)

© AP Photo/Peter Dejong

ТАСС, 2 марта. Россиянин Александр Евтушенко занял третье место в индивидуальной гонке на чемпионате мира по велоспорту на треке.

В заезде за третье место российский спортсмен оказался быстрее британца Чарли Танфилда, обновив рекорд России в данной дисциплине, установленный им в квалификации. Он проехал дистанцию за 4 минуты 14,742 секунды, его соперник показал результат 4.15,930. Золото завоевал итальянец Филиппо Ганна (4.13,607 ), серебро - у португальца Иво Оливейры (4.15,428).

Евтушенко является бронзовым призером чемпионата Европы 2017 года в командной гонке преследования. Также он трижды становился чемпионом России в индивидуальной гонке в возрастной категории до 23 лет.

Для российских спортсменов эта медаль стала второй на турнире. Ранее Анастасия Войнова и Дарья Шмелева заняли третье место в командном спринте.

Чемпионат мира проходит в голландском Апелдорне и завершится 4 марта.

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