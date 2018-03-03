Голикова и Фаткулина стартуют на ЧМ по конькобежному спорту в спринтерском многоборье

ТАСС, 3 марта. Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье стартует в субботу в китайском Чанчуне. Российскую сборную представят пять конькобежцев, среди которых участница прошедших в южнокорейском Пхёнчхане Олимпийских игр Ангелина Голикова.

Пропустит мировое первенство сильнейший российский спринтер Павел Кулижников. Как рассказал тренер спортсмена Дмитрий Дорофеев, Кулижников снова получил травму, дернул ногу, напомнила о себе и травма паха. Кулижников не получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Олимпийские игры в Пхёнчхане и получил повреждения на фоне снижения мотивации и потери формы.

В составе мужской сборной России в Чанчуне выступят Михаил Козлов и Алексей Есин, в женскую команду вошли Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина и Дарья Качанова. В Пхёнчхане выступила лишь Голикова, которая показала седьмой результат на дистанции 500 м и 22-й - на 1000 м.

Ольга Фаткулина - серебряный призер Олимпиады 2014 года на дистанции 500 м и чемпионка мира - 2013 на дистанции 1000 м (чемпионат мира на отдельных дистанциях). На мировых первенствах в спринтерском многоборье ее лучшим результатом является пятое место в 2015 году.

На спринтерском чемпионате мира участникам в течение двух дней предстоят четыре старта - по два на дистанциях 500 и 1000 метров. По итогам каждого забега спортсмены получают зачетные очки, по меньшей сумме которых и определятся чемпионы мира среди мужчин и женщин. Соревнования пройдут на катке "Цзилинь" в Чанчуне - городе на северо-востоке Китая.

Титулы разыграют олимпийские чемпионы

В Китае выступят олимпийские чемпионы Пхёнчхана - норвежец Ховард Лорентцен (500 м) и японка Нао Кодайра (500 м), голландцы Кьелд Нёйс (1000 м) и Йорин тер Морс (1000 м), а также призеры Игр Чха Мин Гю из Южной Кореи, Гао Тинъюй из Китая и американка Бриттани Боу.

Защищать титулы, завоеванные в прошлом году в Калгари, будут Кай Вербей из Нидерландов, который опередил Лорентцена и Нёйса, и Нао Кодайра.

Чемпионаты мира в спринтерском многоборье проводятся с 1970 года. Советские и российские конькобежцы завоевали 16 золотых медалей, уступая лишь спортсменам из США (21). Самыми титулованными являются выступавший за сборные СССР и Белоруссии Игорь Железовский и Карин Энке из ГДР - по шесть золотых наград.

Из российских конькобежцев в спринтерском многоборье дважды побеждали Сергей Клевченя (1996, 1997) и Кулижников (2015, 2016), один чемпионский титул у Светланы Журовой - в 2006 году.

Мировое первенство по конькобежному спорту в классическом многоборье пройдет 9-11 марта в Амстердаме.