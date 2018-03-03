Сборная России по регби-7 лишилась шансов выйти в плей-офф на этапе Мировой серии в США

ТАСС, 3 марта. Мужская сборная России по регби-7 не смогла выйти в плей-офф на этапе Мировой серии в американском Лас-Вегасе.

В первом матче группы A россияне проиграли команде Фиджи со счетом 0:38, во втором - кенийцам (12:19). Перед заключительным матчем группового этапа с командой Франции сборная России находится на последнем месте в турнирной таблице и лишилась шансов на выход в плей-офф. Лидирует в турнирной таблице команда Фиджи (6 очков), следом идут сборные Франции (4), Кении (4), России (2).

Этап Мировой серии по регби-7 завершится в воскресенье.