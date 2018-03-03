УНИКС обыграл "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

ТАСС, 3 марта. Казанский УНИКС одержал победу над краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" со счетом 93:65 в домашнем матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком стал защитник хозяев Джамар Смит, в его активе 25 очков. Для УНИКСа эта победа стала восьмой подряд в Единой лиге ВТБ, "Локомотив-Кубань" потерпел третье поражение кряду после серии побед из 11 матчей.

В турнирной таблице УНИКС продолжает лидировать, одержав в 15 матчах 14 побед, "Локомотив-Кубань" с 12 победами идет третьим.

В следующем матче УНИКС 26 марта в гостях сыграет с подмосковными "Химками", "Локомотив-Кубань" 17 марта также на выезде встретится с клубом "Цмоки-Минск".

В другом матче игрового дня петербургский "Зенит" обыграл рижский ВЭФ - 90:80.