Американская легкоатлетка Около завоевала золото ЧМ в помещении в беге на 400 м

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 3 марта. /ТАСС/. Американка Кортни Около заняла первое место на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в беге на дистанции 400 метров. Соревнования проходят в британском Бирмингеме.

Спортсменка показала результат 50,55 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Шакима Уимбли (51,47), третьей финишировала британка Эйлид Дойл (51,60).

Около является чемпионкой Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро в эстафете 4х400 метров, чемпионкой мира в помещении в этой же дисциплине.

Чемпионат мира завершится 4 марта.