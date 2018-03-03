Эфиопская легкоатлетка Дибаба завоевала золото ЧМ в помещении в беге на 1500 м

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 3 марта. /ТАСС/. Гензебе Дибаба из Эфиопии заняла первое место на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в беге на дистанции 1500 метров. Соревнования проходят в британском Бирмингеме.

Спортсменка показала результат 4 минуты 5,27 секунды. Второе место заняла британка Лора Муир (4.06,23), третьей финишировала голландка Сифан Хассан (4.07,26).

27-летняя Дибаба является чемпионкой мира, четырехкратной чемпионкой мира в помещении.

Чемпионат мира завершится 4 марта.