Жустино нокаутировала Куницкую и защитила титул чемпионки UFC

ТАСС, 4 марта. Бразильский боец смешанного стиля Кристиан Жустино одержала победу техническим нокаутом над россиянкой Яной Куницкой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 222 в Лас-Вегасе и защитила титул чемпионки организации в полулегком весе. Поединок завершился в первом раунде.

28-летняя россиянка активнее начала поединок и после встречного удара перевела действующую чемпионку в партер. В борьбе Жустино явно чувствовала себя некомфортно, пытаясь не попасться на удушающие приемы Куницкой. Спустя время бразильянка смогла подняться на ноги, после чего Куницкая безуспешно попыталась провести удушающий за спиной соперницы.

CYBORG!!!@CrisCyborg gets it done at #UFC222 in the FIRST ROUND!! pic.twitter.com/JRdd766Yv5 — UFC (@ufc) 4 марта 2018 г.

Затем россиянка отпустила соперницу, а Жустино в стойке начала наносить удары руками, которые сильно потрясли претендентку. Куницкая не могла защититься от ударов Жустино и практически не отвечала на ее выпады; в середине раунда Жустино правым прямым ударом отправила россиянку на настил октагона и начала наносить удары сверху, после чего рефери принял решение остановить поединок из-за пассивной защиты.

Данный поединок стал дебютным для Куницкой в UFC, всего в ее активе 15 боев в смешанных единоборствах, в которых она одержала 10 побед и потерпела четыре поражения (один поединок был признан несостоявшимся). 32-летняя Жустино во второй раз защитила титул чемпионки UFC, бразильянка завоевала пояс в июле прошлого года, победив американку Тоню Эвинджер. В UFC Жустино провела пять поединков, победив во всех из них, всего в ее активе 22 боя в смешанных единоборствах, в которых она одержала 20 побед и потерпела одно поражение, один бой был признан не состоявшимся.