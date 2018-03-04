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Рябинский: здоровью Бивола ничего не угрожает после боя с Баррерой

Спорт
4 марта, 9:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Бивол получил рассечение и гематому на лбу в поединке против кубинца Салливана Барреры

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Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол

© AP Photo/Adam Hunger

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Здоровью чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг Дмитрия Бивола ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщил руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Ранее Бивол победил кубинца Салливана Барреру техническим нокаутом в 12 раунде и защитил титул WBA. При этом россиянин получил рассечение и большую гематому на лбу.

"Мы поговорили с Биволом, все в порядке", - сказал Рябинский.

В послужном списке Бивола теперь 13 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения.

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