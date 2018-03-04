В Москве болельщик устроил возгорание на матче "Спартак" - "Локомотив"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Пожарный наряд ликвидировал возгорание на стадионе "Черкизово" в Москве, который устроил один из футбольных болельщиков в воскресенье на матче между командами "Спартак" и "Локомотив". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Во время матча на стадионе "Черкизово" болельщик зажег фальшфейер. Обеспечивающий на стадионе пожарную безопасность пожарно-спасательный наряд ликвидировал огнетушителем зажженное сигнальное пиротехническое устройство", - сказали в ведомстве.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в секторе, где произошло возгорание, было задержано более 15 человек. "Все они доставлены в отдел полиции, проверяется их причастность к противоправным действиям, опрашиваются свидетели и очевидцы, проверяются камеры видеонаблюдения", - сказал источник.

В воскресенье "Локомотив" дома сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 0:0 в матче 21-го тура чемпионата России. На протяжении всех 90 минут шел снегопад.