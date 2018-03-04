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Тренер "Ахмата" Галактионов считает, что футболисты "Арсенала" нарушили принципы fair play

Спорт
4 марта, 23:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Игроки тульского клуба забили единственный гол, когда один из футболистов "Ахмата" лежал на газоне из-за повреждения

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Главный тренер ФК "Ахмат" Михаил Галактионов

Главный тренер ФК "Ахмат" Михаил Галактионов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 4 марта. Главный тренер грозненского "Ахмата" Михаил Галактионов заявил, что футболисты тульского "Арсенала" не соблюли принципы честной игры (fair play) в эпизоде с забитым голом в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Слова Галактионова приводит пресс-служба "Ахмата".

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов в компенсированное ко второму тайму время получил повреждение после столкновения с партнером, однако футболисты тульского "Арсенала" не выбили мяч за пределы поля, а продолжили атаку, в ходе которой был забит победный гол. Футболисты "Ахмата" попытались оспорить решение главного арбитра матча Владислава Безбородова засчитать гол Горана Чаушича, в результате на поле вспыхнула потасовка, бразильский защитник грозненцев Родолфо был удален с поля.

"Наш игрок получил повреждение, все остановились в надежде на то, что есть некое уважение друг к другу, уважение к партнерам, которые делают одно дело. Но, к сожалению, принципы fair play не у всех работают. Мы считаем, что такое отношение недопустимо", - сказал Галактионов.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Арсенала".

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