Тренер "Ахмата" Галактионов считает, что футболисты "Арсенала" нарушили принципы fair play

ТАСС, 4 марта. Главный тренер грозненского "Ахмата" Михаил Галактионов заявил, что футболисты тульского "Арсенала" не соблюли принципы честной игры (fair play) в эпизоде с забитым голом в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Слова Галактионова приводит пресс-служба "Ахмата".

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов в компенсированное ко второму тайму время получил повреждение после столкновения с партнером, однако футболисты тульского "Арсенала" не выбили мяч за пределы поля, а продолжили атаку, в ходе которой был забит победный гол. Футболисты "Ахмата" попытались оспорить решение главного арбитра матча Владислава Безбородова засчитать гол Горана Чаушича, в результате на поле вспыхнула потасовка, бразильский защитник грозненцев Родолфо был удален с поля.

"Наш игрок получил повреждение, все остановились в надежде на то, что есть некое уважение друг к другу, уважение к партнерам, которые делают одно дело. Но, к сожалению, принципы fair play не у всех работают. Мы считаем, что такое отношение недопустимо", - сказал Галактионов.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Арсенала".

Выпуск №16. Арсенал-Ахмат.: https://t.co/p0spwWhfnQ via @YouTube — Макс Игнатов (@tEUaxez96hVdZTE) 4 марта 2018 г.