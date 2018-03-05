Итальянская полиция открыла уголовное дело в связи со смертью футболиста Астори

ТАСС, 5 марта. Итальянские правоохранительные органы открыли уголовное дело в связи со смертью защитника и капитана футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Radio Rai.

Футболист был найден мертвым в воскресенье в одном из номеров отеля La 'di Moret в городе Удине, где "Фиорентина" должна была сыграть в матче 27-го тура чемпионата Италии с "Удинезе". Прокурор города Антонио де Николо в воскресенье сообщил, что причиной смерти футболиста стала остановка сердца "естественного характера".

Однако в понедельник прокурор объявил об открытии уголовного дела. "Мы возбудили уголовное дело по статье "непредумышленное убийство", - сказал он. - Пока подозреваемых нет. Вскрытие тела пройдет во вторник".

Воскресные матчи чемпионата Италии были отменены в связи со смертью Астори.

Астори выступал за "Фиорентину" с 2015 года, до этого он играл за итальянские "Рому" и "Кальяри". В текущем сезоне он провел за "Фиорентину" 27 матчей, в которых забил один гол. Также в его активе 14 матчей за сборную Италии, в которых он отметился одним забитым мячом.