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Футболист ЦСКА Фернандес выбыл на срок до шести недель из-за травмы

Спорт
5 марта, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

В субботу ЦСКА дома одержал победу над екатеринбургским "Уралом", защитник получил травму во втором тайме

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Марио Фернандес

Марио Фернандес

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 5 марта. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес ориентировочно будет восстанавливаться после травмы до шести недель. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В субботу ЦСКА дома одержал победу над екатеринбургским "Уралом" (1:0) в матче чемпионата России. Фернандес получил травму во втором тайме.

В понедельник Фернандес прошел медобследование, которое диагностировало у игрока повреждение мышцы задней поверхности бедра. "Ориентировочные сроки восстановления игрока составят до шести недель", - сказано в сообщении клуба.

Фернандес также является игроком сборной России. В прошлом году уроженец Бразилии получил российский паспорт. Первую товарищескую игру за сборную России защитник провел 3 сентября против московского "Динамо". Затем футболист сыграл за национальную команду против сборных Ирана, Южной Кореи и Аргентины.

ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 38 очков. В следующем матче 11 марта ЦСКА сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".

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