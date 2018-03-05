Третьяк: игроки "Спартака" еще покажут свой класс в серии плей- офф КХЛ с ЦСКА

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Игроки "Спартака" еще покажут свой класс в серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В понедельник ЦСКА победил "Спартак" со счетом 1:0 во втором матче серии 1/8 финала. Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу армейцев.

"В первом периоде сегодняшнего матча ЦСКА доминировал по всей площадке, как и во вчерашней игре. Было много моментов, но вратарь соперника отражал броски. Очень понравилась игра в первом периоде, во втором она сломалась и стала равной. Очень хорошую игру выдал [вратарь "Спартака" Никита] Беспалов, [голкипер ЦСКА Илья] Сорокин тоже достойно отстоял свои ворота", - сказал Третьяк.

"Олимпийские игры показали, что ни одна команда не ушла от поражений, поэтому здесь все может быть. При таком преимуществе армейцев в первом периоде "Спартак" мог сегодня победить. Шансы в серии есть у всех, "Спартак" не та команда, которая будет сдаваться, она покажет свой класс", - заключил президент ФХР.

Следующий матч "Спартак" и ЦСКА проведут 7 марта.