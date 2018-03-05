Третьяк: игрокам ЦСКА непросто переключиться на плей-офф КХЛ после победы на Олимпиаде

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Игрокам ЦСКА непросто переключиться на серию плей-офф 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Спартаком" после победы на Олимпиаде-2018. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В понедельник ЦСКА победил "Спартак" со счетом 1:0 во втором матче серии 1/8 финала. Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу армейцев. Восемь игроков ЦСКА стали победителями прошедших в Пхёнчхане Олимпийских игр.

"Я разговаривал с хоккеистами, им тяжело переключиться после Олимпиады. Вы видите, что и СКА побуксовал в первой игре плей-офф. ЦСКА, возможно, вчера настроился, но игрокам все равно сложно переключить мозги на игру. Это дело тренеров настраивать хоккеистов, нужно понимать, что все, что было, это уже история", - считает президент ФХР.

Следующий матч "Спартак" и ЦСКА проведут 7 марта.