Хоккеисты "Спартака" испытывают давление из-за слабой реализации в серии с ЦСКА

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Игроки "Спартака" испытывают давление из-за того, что не могут забросить шайбу в ворота ЦСКА на протяжении двух матчей серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал защитник красно-белых Евгений Кулик.

В понедельник "Спартак" уступил ЦСКА со счетом 0:1 во втором матче серии 1/8 финала. Первая игра завершилась победой красно-синих со счетом 6:0. В серии до четырех побед армейцы ведут со счетом 2-0.

"Нужно добавить атаке побольше креатива, больше бросать, [Илья] Сорокин - хороший вратарь, но нервы ни у кого не железные. Надо что-то предпринимать, чтобы он дрогнул - будем над этим работать и в следующей игре, думаю, распечатаем ворота. Психологически на нас, конечно, влияет, что не можем забить, но надо это переламывать - должны забрасывать", - сказал Кулик.

"Хоккей - такой вид спорта, где надо забивать голы. Удаляться всегда плохо, нужно стараться играть почище. Это плей-офф, нервы сдают, поэтому удаляемся. В третьем матче нужно добавлять во всех компонентах игры", - заключил защитник красно-белых.

Следующий матч "Спартак" и ЦСКА проведут 7 марта.