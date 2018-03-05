Международный союз велосипедистов поддержал выводы отчета британского парламента о допинге

ТАСС, 5 марта. Международный союз велосипедистов (UCI) приветствовал доклад британского парламента о борьбе с допингом в спорте. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

"Выводы, содержащиеся в докладе, поддерживают и усиливают озабоченность UCI по поводу возможного злоупотребления терапевтическими исключениями (TUE), в частности в отношении кортикостероидов, - говорится в заявлении. - UCI разделяет озабоченность авторов доклада по поводу использования кортикостероидов как болеутоляющего средства в велоспорте. UCI будет продолжать просить Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предпринять дополнительные шаги в отношении кортикостероидов и трамадола. Эту тему в апреле обсудят президенты UCI и WADA".

В докладе отмечается, что британский гонщик Брэдли Уиггинс злоупотреблял TUE, чтобы использовать запрещенные в спорте вещества не ради лечения, а для повышения результатов. Отмечается, что гонщик команды Sky использовал допинг, а именно кортикостероиды, при подготовке к престижной шоссейной веломногодневке "Тур де Франс" 2012 года, которую выиграл. Также отмечается, что у парламентариев есть доказательства применения триамцинолона не по медицинским показателям (для лечения астмы), а для того, чтобы привести к идеальной пропорции соотношение веса и силы перед гонкой. Утверждается, что Уиггинс благодаря этому имел преимущество перед соперниками во время соревнований, кроме того, не исключается, что триамцинолон применяли партнеры британца по команде Sky.

TUE (Therapeutic Use Exemption) - механизм использования запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ, необходимых для лечения. Спортсмены имеют право на TUE, если запрещенному препарату при лечении не существует оправданной альтернативы, а также в случаях когда без него организму спортсмена будет нанесен ущерб.

Уиггинс является пятикратным олимпийским чемпионом, четыре золота он завоевал в соревнованиях на треке, одно - на шоссе. Он восемь раз становился чемпионом мира (семь - на треке, один - на шоссе). В 2012 году выиграл "Тур де Франс". 28 декабря 2016 года объявил о завершении карьеры.