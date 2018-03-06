НХЛ объявила даты проведения матчей регулярного чемпионата в Европе на следующий сезон

ТАСС, 6 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала календарь матчей регулярного чемпионата в Европе. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

"Эдмонтон" и "Нью-Джерси" начнут регулярный чемпионат 6 октября в шведском Гётеборге. "Флорида" и "Виннипег" проведут два матча в Хельсинки 1 и 2 ноября.

"Нью-Джерси" проведет заключительную часть тренировочного лагеря в Швейцарии, "Эдмонтон" - в Германии. Оба клуба проведут предсезонные матчи с местными командами. "Нью-Джерси" сыграет 1 октября со швейцарским "Берном", "Эдмонтон" - с "Кёльнер Хайе" 3 октября.

НХЛ провела 22 игры в Европе. Впервые официальный матч НХЛ в Европе прошел в 2007 году, в Лондоне регулярный сезон-2007/08 открывали "Анахайм" и "Лос-Анджелес", в первой игре победил "Лос-Анджелес" - 4:1, во втором матче "Анахайм" взял верх с тем же счетом.

Помимо Лондона, официальные игры НХЛ принимали Стокгольм, Токио, Прага, Хельсинки. В России проходили только выставочные или предсезонные матчи.