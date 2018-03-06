Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.03:
$ 56.5
€ 69.73
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

НХЛ объявила даты проведения матчей регулярного чемпионата в Европе на следующий сезон

Спорт
6 марта, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

"Эдмонтон" и "Нью-Джерси" начнут регулярный чемпионат 6 октября в шведском Гётеборге

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP/Alan Diaz

ТАСС, 6 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала календарь матчей регулярного чемпионата в Европе. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Смотрите также

Российский форвард "Питтсбурга" Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

"Даллас" проиграл "Оттаве" в матче НХЛ, Радулов отметился передачей

"Эдмонтон" и "Нью-Джерси" начнут регулярный чемпионат 6 октября в шведском Гётеборге. "Флорида" и "Виннипег" проведут два матча в Хельсинки 1 и 2 ноября.

"Нью-Джерси" проведет заключительную часть тренировочного лагеря в Швейцарии, "Эдмонтон" - в Германии. Оба клуба проведут предсезонные матчи с местными командами. "Нью-Джерси" сыграет 1 октября со швейцарским "Берном", "Эдмонтон" - с "Кёльнер Хайе" 3 октября.

НХЛ провела 22 игры в Европе. Впервые официальный матч НХЛ в Европе прошел в 2007 году, в Лондоне регулярный сезон-2007/08 открывали "Анахайм" и "Лос-Анджелес", в первой игре победил "Лос-Анджелес" - 4:1, во втором матче "Анахайм" взял верх с тем же счетом.

Помимо Лондона, официальные игры НХЛ принимали Стокгольм, Токио, Прага, Хельсинки. В России проходили только выставочные или предсезонные матчи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский транспортный самолет разбился в Сирии, 32 человека погибли
2
Потери ВКС России в Сирии. Досье
3
Джонсон подтвердил, что отравленные в Солсбери - Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
6
IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
7
Владимир Лисин стал богатейшим россиянином по версии Forbes
Темы дня
Новости партнеров
Реклама