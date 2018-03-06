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Всероссийские соревнования по следж-хоккею пройдут с 22 по 29 марта в Алексине

Спорт
6 марта, 21:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Турнир пройдет в рамках второго круга чемпионата России по следж-хоккею

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ТАСС, 6 марта. Турнир по следж-хоккею в рамках Всероссийских спортивных соревнований для паралимпийцев пройдет с 22 по 29 марта в Алексине Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Турнир пройдет в рамках второго круга чемпионата России по следж-хоккею. В соревнованиях примут участие семь команд: "Югра", "Удмуртия", подмосковный "Феникс", сборная Москвы, оренбургские "Ястребы", "Башкирские Пираты", сборная Санкт-Петербурга.

По итогам первого круга чемпионата России лидирует "Югра", следом идут "Удмуртия", "Феникс".

Российские паралимпийцы выступят на Играх в Пхёнчхане в нейтральном статусе. Российская команда по следж-хоккею из- за отстранения ПКР не смогла принять участия в квалификационных соревнованиях.

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