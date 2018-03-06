Российские рапиристы и саблистки выиграли командные соревнования на ЧЕ среди кадетов

ТАСС, 6 марта. Россияне завоевали два золота в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию среди кадетов в Сочи.

Рапиристы Даниил Федоров, Данила Кравцов, Егор Баранников и Дмитрий Осипов в финале победили итальянцев со счетом 45:39. Бронзовыми призерами стали поляки.

В женском турнире саблисток Дарья Дрозд, Алина Ключникова, Мария Зинюхина и Валерия Кобзева в финале победили венгерок со счетом 45:42. Бронзовыми призерами стали турчанки.

Сборная России разделила первое место в медальном зачете чемпионата Европы с командой Италии. В активе обеих команд по четыре золота, три серебра и три бронзы.