Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.03:
$ 56.5
€ 69.73
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские рапиристы и саблистки выиграли командные соревнования на ЧЕ среди кадетов

Спорт
6 марта, 23:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Сборная России разделила первое место в медальном зачете ЧЕ в Сочи с командой Италии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 6 марта. Россияне завоевали два золота в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию среди кадетов в Сочи.

Рапиристы Даниил Федоров, Данила Кравцов, Егор Баранников и Дмитрий Осипов в финале победили итальянцев со счетом 45:39. Бронзовыми призерами стали поляки.

В женском турнире саблисток Дарья Дрозд, Алина Ключникова, Мария Зинюхина и Валерия Кобзева в финале победили венгерок со счетом 45:42. Бронзовыми призерами стали турчанки.

Сборная России разделила первое место в медальном зачете чемпионата Европы с командой Италии. В активе обеих команд по четыре золота, три серебра и три бронзы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Советские и российские генералы, погибшие в локальных конфликтах современности. Досье
2
Росавиация опровергла подлинность опубликованных переговоров пилотов Ан-148
3
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
4
МО РФ: при крушении Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров
5
В МИД Великобритании прокомментировали слова Джонсона о бойкоте ЧМ-18
6
Госдеп прокомментировал предложение Насти Рыбки предоставить США данные по "делу РФ"
7
США ввели санкции против КНДР за применение химоружия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама