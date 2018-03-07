Баскетболисты "Зенита" проиграли "Реджо-Эмилии" в первом матче 1/4 финала Еврокубка

ТАСС, 7 марта. Санкт-петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в гостях проиграл итальянской "Реджо-Эмилии" со счетом 61:75 в первом матче четвертьфинала Еврокубка.

Самыми результативными игроками матча стали форвард хозяев Джален Рейнольдс и защитник российской команды Сергей Карасев, в их активе по 19 очков.

"Реджо-Эмилия" повела со счетом 1-0 в серии до двух побед. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 9 марта. Победитель пары в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии краснодарского "Локомотива-Кубани" и испанской "Гран-Канарии".