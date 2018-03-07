Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.03:
$ 56.5
€ 69.73
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Баскетболисты "Зенита" проиграли "Реджо-Эмилии" в первом матче 1/4 финала Еврокубка

Спорт
7 марта, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Итальянский клуб повел в серии до двух побед

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 марта. Санкт-петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в гостях проиграл итальянской "Реджо-Эмилии" со счетом 61:75 в первом матче четвертьфинала Еврокубка.

Самыми результативными игроками матча стали форвард хозяев Джален Рейнольдс и защитник российской команды Сергей Карасев, в их активе по 19 очков.

"Реджо-Эмилия" повела со счетом 1-0 в серии до двух побед. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 9 марта. Победитель пары в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии краснодарского "Локомотива-Кубани" и испанской "Гран-Канарии".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Советские и российские генералы, погибшие в локальных конфликтах современности. Досье
2
Росавиация опровергла подлинность опубликованных переговоров пилотов Ан-148
3
МО РФ: при крушении Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
В МИД Великобритании прокомментировали слова Джонсона о бойкоте ЧМ-18
6
Госдеп прокомментировал предложение Насти Рыбки предоставить США данные по "делу РФ"
7
США ввели санкции против КНДР за применение химоружия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама