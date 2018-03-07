Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фигуристы Скопцова и Алешин стали первыми в коротком танце на юниорском чемпионате мира

Спорт
7 марта, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Спортсмены показали результат 66,44 балла

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 марта. Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин заняли первое место в короткой программе в соревнованиях танцевальных дуэтов на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Софии.

Спортсмены показали результат 66,44 балла. Второе место заняли канадцы Марджори Ладжои и Закари Лага (62,39), третьими стали россияне Арина Ушакова и Максим Некрасов (61,29). Еще один российский дуэт Софья Шевченко/Игорь Еременко показал четвертый результат (60,95).

Произвольная программа у танцоров пройдет 9 марта. Соревнования завершатся 10 марта.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8
2
В Крыму задержали предполагаемого убийцу семьи из трех человек
3
ЦИК: зарубежные счета были у трех кандидатов в президенты РФ
4
МО РФ: при крушении Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров
5
Почему Берлускони и Ренци потерпели поражение на выборах в Италии
6
"Газпром" предложил "Нафтогазу" дату встречи для обсуждения расторжения контрактов
7
Советские и российские генералы, погибшие в локальных конфликтах современности. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама