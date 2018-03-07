Фигуристы Скопцова и Алешин стали первыми в коротком танце на юниорском чемпионате мира

ТАСС, 7 марта. Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин заняли первое место в короткой программе в соревнованиях танцевальных дуэтов на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Софии.

Спортсмены показали результат 66,44 балла. Второе место заняли канадцы Марджори Ладжои и Закари Лага (62,39), третьими стали россияне Арина Ушакова и Максим Некрасов (61,29). Еще один российский дуэт Софья Шевченко/Игорь Еременко показал четвертый результат (60,95).

Произвольная программа у танцоров пройдет 9 марта. Соревнования завершатся 10 марта.