"Трактор" обыграл "Нефтехимик" в третьем матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

ТАСС, 7 марта. Челябинский "Трактор" в гостях одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" со счетом 3:2 в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рикард Йюнге (8-я минута) и Виталий Кравцов (16, 17). У проигравших отличились Дмитрий Огурцов (28) и Андрей Сергеев (44). Нападающий "Трактора" Алексей Кручинин, отметившийся двумя результативными передачами, набрал 100-е очко в КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Трактора". Следующий матч пройдет 8 марта в Нижнекамске.