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Ярославский "Локомотив" стал первым четвертьфиналистом плей-офф КХЛ

Спорт
7 марта, 22:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

В серии до четырех побед клуб из Ярославля оказался сильнее нижегородского "Торпедо"

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Хоккеисты "Локомотива"

Хоккеисты "Локомотива"

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 7 марта. Ярославский "Локомотив" в гостях одержал победу над нижегородским "Торпедо" в овертайме со счетом 3:2 в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Елесин (19-я минута), Стаффан Кронвалль (24) и Артем Ильенко (76). У проигравших отличились Денис Паршин (11) и Юрий Сергиенко (46).

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу "Локомотива".

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