Ярославский "Локомотив" стал первым четвертьфиналистом плей-офф КХЛ

ТАСС, 7 марта. Ярославский "Локомотив" в гостях одержал победу над нижегородским "Торпедо" в овертайме со счетом 3:2 в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Елесин (19-я минута), Стаффан Кронвалль (24) и Артем Ильенко (76). У проигравших отличились Денис Паршин (11) и Юрий Сергиенко (46).

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу "Локомотива".