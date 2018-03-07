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Фигуристы Павлюченко и Ходыкин стали первыми в короткой программе в парах на юниорском ЧМ

Спорт
7 марта, 22:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Второе место заняли россияне Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, третьими стали китайцы Гао Юймэн и Се Чжун

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ТАСС, 7 марта. Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли первое место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Софии.

Спортсмены показали результат 63,12 балла. Второе место заняли россияне Полина Костюкович и Дмитрий Ялин (61,77), третьими стали китайцы Гао Юймэн и Се Чжун (59,55). Еще одна российская пара Анастасия Мишина/Александр Галямов показала четвертый результат (56,95).

Произвольная программа у пар пройдет 8 марта. Соревнования завершатся 10 марта.

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