Фигуристы Павлюченко и Ходыкин стали первыми в короткой программе в парах на юниорском ЧМ

ТАСС, 7 марта. Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли первое место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Софии.

Спортсмены показали результат 63,12 балла. Второе место заняли россияне Полина Костюкович и Дмитрий Ялин (61,77), третьими стали китайцы Гао Юймэн и Се Чжун (59,55). Еще одна российская пара Анастасия Мишина/Александр Галямов показала четвертый результат (56,95).

Произвольная программа у пар пройдет 8 марта. Соревнования завершатся 10 марта.