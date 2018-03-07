"Йокерит" в овертайме победил "Сочи" в четвертом матче серии 1/8 финала КХЛ

ТАСС, 7 марта. Хельсинкский "Йокерит" в овертайме одержал гостевую победу над "Сочи" со счетом 3:2 в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эли Толванен (7-я минута), Брайан О'Нил (56) и Пекка Йормакка (72). У проигравших отличились Шон Коллинз (9) и Юрки Йокипакка (60).

Нападающий "Сочи" Алексей Цветков провел 600-й матч в КХЛ, его одноклубник форвард Дмитрий Лугин - 400-й.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Йокерита". Следующий матч пройдет 9 марта в Хельсинки.