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Систему аккредитации испытали на тестовых соревнованиях Универсиады в Красноярске

Спорт
8 марта, 12:26 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 8, марта. /ТАСС

Испытания прошли на этапе Кубка России по горнолыжному спорту в фанпарке "Бобровый лог"

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КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Электронную систему аккредитации участников протестировали на тестовых соревнованиях Универсиады-2019 в Красноярске. Испытания прошли на этапе Кубка России, чемпионата страны по горнолыжному спорту в фанпарке "Бобровый лог" (проект "Норникеля"), сообщила в четверг дирекция игр.

"В ходе тестовых соревнований Зимней универсиады-2019 испытали электронную систему аккредитации участников: спортсменов, судей, тренеров, представителей оргкомитета состязаний, команды объекта, волонтеров и журналистов", - говорится в сообщении.

Впервые участники состязаний и сотрудники, задействованные в подготовке к ним, самостоятельно проходили регистрацию через интернет. Для этого в системе было создано 125 личных кабинетов. Всего на аккредитацию поступило около 800 заявок от представителей спортивных делегаций, организаторов соревнований и подрядчиков.

"Новая система аккредитации была разработана российскими специалистами специально для Зимней универсиады-2019. Она не имеет аналогов подобного уровня в нашей стране. Эксперты Международной федерации студенческого спорта (FISU) уже протестировали функциональные возможности системы и высоко оценили качество ее проработки", - цитирует пресс-служба руководителя дирекции Универсиады-2019 Максима Уразова.

Соревнования по горнолыжному спорту стартовали в Красноярске 5 марта и завершатся 9 марта. На состязания приехали эксперты Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ), они проинспектируют и оценят уровень проведения тестовых соревнований.

О фанпарке

Фанпарк "Бобровый Лог" - всесезонный парк спорта и отдыха в Красноярске. Зимой работает в формате горнолыжного комплекса, в состав которого входят 14 горнолыжных трасс разной степени сложности, девять из которых прошли сертификацию на соответствие мировым стандартам, установленным Международной федерацией лыжного спорта. В 2019 году комплекс примет соревнования по горнолыжному спорту в рамках Универсиады.

Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В марте 2019 года зимняя универсиада пройдет в Красноярске. В качестве генерального партнера игр выступит компания "Норникель".

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