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"Ак Барс" увеличил преимущество в счете в серии 1/8 финала КХЛ с "Амуром"

Спорт
8 марта, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

Казанцы победили в четверг со счетом 3:1

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ТАСС, 8 марта. Казанский "Ак Барс" на выезде одержал победу над хабаровским "Амуром" со счетом 3:1 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Василий Токранов (13-я минута), Джастин Азеведо (27) и Станислав Галиев (53). Токранов прервал серию из 12 матчей, в которых он не мог набрать очков. Галиев набрал хотя бы одно очко в четвертом матче подряд. У хозяев отличился Кирилл Рассказов (48).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Ак Барса".

Пятый матч будет сыгран в Казани 10 марта. Начало встречи - 17:00 мск.

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