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Комарова и Горячев постараются показать свою лучшую игру на ЧМ по керлингу в дабл-миксте

Спорт
8 марта, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

За право выступить в составе сборной России на мировом первенстве Комарова и Горячев боролись с Анастасией Москалевой и Александром Ереминым

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Мария Комарова и Даниил Горячев

Мария Комарова и Даниил Горячев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Россияне Мария Комарова и Даниил Горячев постараются показать свое лучшее выступление на чемпионате мира 2018 года по керлингу в дисциплине дабл-микст. Такое мнение ТАСС высказал Горячев.

За право выступить в составе сборной России на мировом первенстве Комарова и Горячев боролись с Анастасией Москалевой и Александром Ереминым. Отборочные матчи завершились в субботу в Сочи, со счетом 4:2 победу одержали Комарова и Горячев. Чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар пройдет в шведском Эстерсунде с 21 по 29 апреля.

"Отбор был нашей целью в этом сезоне, и мы постарались подойти к этим соревнованиям в оптимальной форме. Вначале мы действительно столкнулись с некоторыми проблемами, но постарались не нервничать и просто показать хороший уровень игры. Мы понимали, что шли к этому матчу весь сезон и постарались выложиться на полную. Безумно рады, но понимаем, что сейчас нам предстоит еще более важный старт - настраиваемся на работу", - сказал Горячев.

"Это будет наш первый чемпионат мира в этой дисциплине, мы постараемся выступить, как можно лучше, - продолжил собеседник ТАСС. - Хочется также выразить благодарность нашим соперником за то, что они показали такой уровень. Это был очень равный отбор - обе команды были достойны победы".

На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в дабл-миксте выступали россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. Они заняли третье место, но позднее допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на наличие запрещенного препарата. Спортсмены были лишены медалей и в данный момент не выступают, так как Крушельницкий временно отстранен от соревнований.

"Настя с Сашей наши хорошие друзья. Мы безумно расстроены, что они попали в такую ситуацию и очень надеемся, что все в итоге закончится хорошо", - заключил Горячев.

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