"Автомобилист" сравнял счет в серии 1/8 финала КХЛ с "Металлургом"

ТАСС, 8 марта. Екатеринбургский "Автомобилист" в гостях одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 2:1 в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Торченюк (19-я минута) и Франсис Паре (55). У проигравших отличился Крис Ли (29).

Для защитника "Металлурга" Дениса Денисова этот матч стал 600-м в КХЛ и 100-м в плей-офф турнира.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующий матч пройдет 10 марта в Екатеринбурге.