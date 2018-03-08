Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Автомобилист" сравнял счет в серии 1/8 финала КХЛ с "Металлургом"

Спорт
8 марта, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 марта. Екатеринбургский "Автомобилист" в гостях одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 2:1 в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Торченюк (19-я минута) и Франсис Паре (55). У проигравших отличился Крис Ли (29).

Для защитника "Металлурга" Дениса Денисова этот матч стал 600-м в КХЛ и 100-м в плей-офф турнира.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующий матч пройдет 10 марта в Екатеринбурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
2
Источник: Новак обсудил с Шефчовичем планы Украины арестовать активы "Газпрома"
3
Малышко выступит на этапе Кубка мира по биатлону с винтовкой финки Мякяряйнен
4
Гений кабинетного ученого: как Юрий Кнорозов разгадал тайну майя, не покидая Ленинграда
5
Захарова рассказала, как отвечала на неподобающие реплики в свой адрес
6
Пентагон огорчили заявления Путина о разработке новых систем вооружений
7
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама