СКА и ЦСКА без поражений преодолели первый раунд Кубка Гагарина

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА, московский ЦСКА и ярославский "Локомотив" со счетом 4-0 выиграли свои серии в 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Единственными командами, чье очное противостояние в Западной конференции еще не завершено, остаются финский "Йокерит" и "Сочи". После четырех матчей серии клуб из Хельсинки лидирует со счетом 3-1.

"Спартак" не подобрал ключи к воротам ЦСКА

Самым интересным противостоянием четвертьфиналов конференций по вывеске виделась серия между московскими клубами ЦСКА и "Спартак". Армейцы финишировали на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, а спартаковцы, заняв седьмое место, вышли в плей-офф впервые с сезона-2010/11, где в первом же раунде всухую уступили петербургскому СКА.

Красно-белые не сумели одержать ни одной победы в розыгрыше Кубка Гагарина и на этот раз, четырежды подряд уступив в основное время с общим счетом 1:11 (0:6, 0:1, 1:3, 0:1). Спартаковцы лишь в концовке третьего периода третьей игры серии сумели единственный раз пробить голкипера Илью Сорокина. В составе армейцев выделялась тройка Сергей Шумаков - Максим Шалунов - Кирилл Капризов. Именно представители этого сочетания [Шумаков и Шалунов] забросили победные шайбы в первых трех матчах серии.

Первые три матча серии проходили примерно по одному сценарию, ЦСКА владел игровым преимуществом большую часть матчей. Во второй встрече хорошую игру провел вратарь "Спартака" Никита Беспалов, отразивший 40 бросков, армейцы же не реализовали ряд хороших моментов.

Перед четвертым матчем главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев пошел на серьезные изменения в составе игроков и сочетаниях звеньев. Место в воротах с первых минут занял 21-летний Александр Трушков, вышедший на замену в третьем матче и не пропустивший в нем ни одной шайбы. Крайний нападающий Райан Стоа играл в центре первого звена с Лукашем Радилом и Вячеславом Лещенко, а Бен Максвелл опустился во вторую тройку к Александру Хохлачеву и Илье Талалуеву. Были выведены из состава защитники Дмитрий Калинин и Кирилл Кольцов.

До середины решающей встречи спартаковцы на равных противостояли армейцам, но свой момент первым реализовал канадский защитник ЦСКА Мэтт Робинсон. В дальнейшем спартаковцы очень старались, нанеся в матче 21 бросок по воротам ЦСКА, но пробить Сорокина им так и не удалось.

"Голкипер ЦСКА Сорокин - это для меня какой-то нонсенс, он творил невероятные вещи. Сегодня не сказал бы, что ЦСКА продемонстрировал фантастическую игру, шанс зацепиться был, но их вратарь провел какую-то фантастическую серию. У нас были шансы во всех играх, всего одна заброшенная шайба - это заслуга Сорокина, думаю, если бы он так играл, сколько игр бы не сыграли, шансов бы не было", - сказал по окончании серии нападающий "Спартака" Артем Воронин.

СКА оправился от постолимпийского похмелья

Подтвердил статус одного из фаворитов Кубка Гагарина и действующий обладатель трофея СКА из Санкт-Петербурга, переиграв в четырех играх череповецкую "Северсталь". Череповчане, ведомые своим капитаном Дмитрием Кагарлицким, начали упираться с первого матча, в котором уступили лишь в овертайме (3:4), сравняв счет на последней минуте основного времени встречи. Во втором матче "Северсталь" хватило лишь на половину игры, после чего СКА сумел воплотить свои моменты в голы и одержать победу со счетом 7:4.

После второй встречи нападающий "Северстали" Кагарлицкий подстриг налысо главного тренера команды Александра Гулявцева, обещавшего побриться в случае выхода команды в плей-офф. Но этот ритуал так и не помог череповчанам.

В первом матче серии в Череповце хозяева имели все шансы на победу, но не смогли удержать минимальное преимущество в одну шайбу, пропустив в третьем периоде. Победу в овертайме СКА одержал после спорного решения арбитров, не зафиксировавших положение вне игры, победу СКА принес финский центрфорвард Ярно Коскиранта. На четвертый матч серии сил и эмоций у хоккеистов "Северстали" уже не осталось, они уступили со счетом 0:2, проиграв в итоге и серию - 0-4.

"Локомотив" прошел проверку "Торпедо"

Предполагалось, что серия между "Локомотивом" и нижегородским "Торпедо" должна стать самым упорным противостоянием Западной конференции, поскольку соотношение сил клубов было наиболее ровным из всех представленных пар. Наставники команд Дмитрий Квартальнов ("Локомотив") и Петерис Скудра ("Торпедо") хорошо знакомы друг другу еще по совместной работе в череповецкой "Северстали" и новосибирской "Сибири". Также можно вспомнить серию плей- офф двухлетней давности между ЦСКА и "Торпедо", когда Квартальнов стоял у руля армейцев, тогда его подопечные оказались сильнее представителей Нижнего Новгорода под руководством Скудры, победив со счетом 4-1 в полуфинале конференции.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона железнодорожники и нижегородцы дважды встречались между собой, одержав уверенные домашние победы. Первые два матча серии плей-офф прошли в Ярославле по очень схожему сценарию - нижегородцы первыми забрасывали, но не могли удержать преимущество и в итоге уступали со счетом 1:2. Команды переехали в Нижний Новгород, но расстановки сил это не изменило - подопечные Квартальнова вновь оказались немного удачливее, одержав две победы в овертайме с одинаковым счетом 3:2.

Публика и эксперты вправе были ожидать, что для определения победителя командам потребуются все семь матчей, но противостояние неожиданно завершилось в четырех. По окончании серии Скудра посетовал на слабую реализацию моментов, заявив, что его команда не заслуживала побед ни в одной из игр. Квартальнов же был рад тому, что молодые игроки "Локомотива" прошли проверку серьезным соперником, что может помочь им в будущих раундах плей-офф.

В следующем раунде плей-офф Квартальнову и его подопечным предстоит встреча с одним из главных фаворитов Кубка Гагарина санкт-петербургским СКА или московским ЦСКА. Первые полуфинальные игры Западной конференции состоятся 16 марта.