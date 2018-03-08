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Тренер: баскетболисты "Милана" заслуженно обыграли "Химки" в Евролиге

Спорт
8 марта, 22:31 UTC+3 МЫТИЩИ область/ 8, марта. /ТАСС

В четверг "Милан" в гостях обыграл "Химки" со счетом 86:77

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МЫТИЩИ /Московская область/, 8 марта. /ТАСС/. Итальянский баскетбольный клуб "Милан" практически весь матч 25-го тура Евролиги с подмосковными "Химками" играл лучше и одержал заслуженную победу. Об этом журналистам заявил главный тренер "Милана" Симоне Пьяниджани.

В четверг "Милан" в гостях обыграл "Химки" со счетом 86:77.

"Наша команда провела солидный матч, мы заслужили эту победу, так как вели более-менее всю игру. Главное, что мы смогли выстоять, когда соперник сделал рывок. Моя команда отбилась в защите в решающие моменты, но смазала несколько бросков из-под кольца. Мы сделали выводы из первого матча, когда вели 35 минут из 40, а потом уступили ("Химки" 7 декабря обыграли "Милан" в гостях со счетом 77:71 - прим. ТАСС)", - заявил Пьяниджани.

"Химки" - это талантливая команда уровня плей-офф Евролиги, в ней собраны классные игроки, но мы оставались в игре прежде всего ментально и психологически, - продолжил тренер. - Мы же работаем до конца, нам нужно прогрессировать. Мы будем биться до конца в этом сезоне Евролиги. Сегодня я рад за игроков, за их игру, за их самоотдачу".

В следующем матче "Химки" 15 марта в гостях сыграют с израильским "Маккаби".

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