Поражение в Евролиге от "Милана" не стало неожиданностью для тренера "Химок"

МЫТИЩИ /Московская область/, 8 марта. /ТАСС/. Баскетболисты итальянского "Милана" в матче Евролиги с подмосковными "Химками" играли без давления, их победа не является неожиданной. Об этом журналистам заявил главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас.

В четверг "Химки" дома уступили "Милану" со счетом 77:86 в 25-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

"Хочу сказать, что сегодняшнее поражение не является неожиданным. "Милан" играл без всякого давления, это очень талантливая команда в нападении, если ей позволить почувствовать ритм, то они могут обыграть любую команду в Европе. Мы совершенно неправильно отнеслись к встрече, должны были лучше играть в защите, но смазали очень много бросков из-под кольца, допустили много глупых фолов, нарушали правила на ровном месте, это оказывало на нас давление", - заявил Барцокас.

"Возможно, у нас нарушена "химия" из-за большого количества травмированных, это моя задача - донести до игроков, как нужно себя вести в тех или иных ситуациях. Тем не менее, мы придерживаемся своего курса, должны готовиться и идти от матча к матчу", - добавил специалист.

"Тем не менее, мы находимся в процессе, у нас впереди еще пять матчей, и мы должны одержать как можно больше побед. Это Евролига, где играют отличные команды с отличными игроками, и если ты не готов на сто процентов, то любой тебя может наказать", - заключил Барцокас.

В следующем матче "Химки" 15 марта в гостях сыграют с израильским "Маккаби".