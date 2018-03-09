Около 4 тысяч зрителей посетили тестовые соревнования Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Тестовые соревнования зимней Универсиады - этап Кубка России "Мемориал В. Цимика", чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту - посетили около 4 тысяч зрителей. Состязания проходили в фанпарке "Бобровый лог" (инвестпроект "Норникеля") в Красноярске, сообщила в пятницу пресс-служба дирекции Универсиады.

"В организации соревнований ежедневно принимали участие более 100 сотрудников оргкомитета, 100 членов судейского корпуса под руководством главного судьи состязаний Алексея Орлова, более 40 врачей и спасателей, 150 волонтеров. За все пять дней тестовых соревнований зимней Универсиады-2019 в фанпарке "Бобровый лог" побывали около 4 тысяч зрителей", - говорится в сообщении.

В состязаниях принимали участие около 150 спортсменов из 17 регионов России. Соревнования проводились в четырех дисциплинах: слаломе, скоростном спуске, параллельных командных соревнованиях и слаломе-гиганте. Всего было разыграно 9 комплектов медалей.

Оценка тестовых соревнований

Уровень проведения соревнований оценили как высокий. "Трассы такого уровня в Красноярске подготовили впервые. Теперь мы будем подводить итоги комплексно, для нас важно, как отработали сотрудники по каждому направлению. Только в связке, объединив усилия, можно сделать хорошее мероприятие", - приводятся в сообщении слова и. о. министра спорта региона Сергея Алексеева.

8-9 марта тестовые соревнования транслировались в прямом эфире тематических каналов холдинга "ГПМ Матч".

"Мы еще будем большую аналитическую работу проводить. Качество - в мелочах, будем работать над всеми деталями. Мы протестировали ряд сервисов, начиная от встречи в аэропорту и до проведения церемоний награждения спортсменов. Мы получили очень качественную телевизионную картинку, по оценкам многих экспертов, картинку мирового уровня, это очень важно, потому что саму зимнюю Универсиаду будут смотреть люди по всему миру", - цитирует пресс-служба руководителя дирекции Максима Уразова.

На состязания приезжали также эксперты Международной федерации студенческого спорта (FISU), они инспектировали и оценивали уровень проведения тестовых соревнований.

О фанпарке

Фанпарк "Бобровый Лог" - всесезонный парк спорта и отдыха в Красноярске. Зимой работает в формате горнолыжного комплекса, в состав которого входят 14 горнолыжных трасс разной степени сложности, девять из которых прошли сертификацию на соответствие мировым стандартам, установленным Международной федерацией лыжного спорта. В 2019 году комплекс примет соревнования по горнолыжному спорту в рамках Универсиады.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. В качестве генерального партнера Игр выступит компания "Норникель".