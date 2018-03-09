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Тульский "Арсенал" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
9 марта, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Один из голов забил арендованный у "Зенита" Артем Дзюба

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Футболист "Арсенала" Сергей Ткачев

Футболист "Арсенала" Сергей Ткачев

©  Егор Алеев/ТАСС, архив

ТАСС, 9 марта. Тульский "Арсенал" со счетом 2:0 одержал победу над пермским "Амкаром" в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.

Счет в матче на 11-й минуте открыл нападающий тульской команды Артем Дзюба, игрок не сумел реализовать пенальти, но успев на добивание, переправил мяч в ворота пермской команды. Этот мяч стал для форварда первым в составе тульской команды в официальных матчах. На 81-й минуте нападающий "Арсенала" Эванс Кангва мог увеличить преимущество команды, но не реализовал одиннадцатиметровый удар. Второй гол в матче на счету Сергея Ткачева (83).

Дзюба забил 88-й гол в чемпионатах России, сыграв 272 матча, и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории турнира, сравнявшись с Егором Титовым и Валерием Есиповым. Больше всего голов в истории чемпионатов России на счету Олега Веретенникова, забившего 143 мяча в 274 матчах.

В составе "Амкара" на 76-й минуте был удален Фегор Огуде, на 80-й минуте встречи поле покинул Дмитрий Белоруков, получивший вторую желтую карточку.

"Амкар" не может выиграть четыре матча подряд в чемпионате России, клуб находится на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Тульский "Арсенал" одержал вторую подряд победу и располагается на шестом месте, в активе команды 31 очко. В следующем матче тульская команда 17 марта дома сыграет с "Ростовом", "Амкар" 18 марта на выезде встретится с ЦСКА.

Матч между "Амкаром" и "Арсеналом" должен был пройти в Перми, но совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей признала газон на стадионе "Звезда" не соответствующим принятым стандартам. Встреча была перенесена на резервный стадион пермского клуба.

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