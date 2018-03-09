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Товарищеский матч между сборными России и Германии по футболу пройдет 15 ноября в Лейпциге

Спорт
9 марта, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Осенью сборная России также проведет товарищеский матч с командой Чехии 10 сентября

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 9 марта. Товарищеская встреча между национальными командами России и Германии по футболу состоится 15 ноября в Лейпциге. Об этом сообщает Немецкий футбольный союз (DFB).

Президиум DFB также определился с местом проведения двух домашних матчей национальной команды в рамках Лиги Наций осенью 2018 года. Сборная Германии 6 сентября в Мюнхене сыграет с командой Франции, а 19 ноября в Гельзенкирхене проведет встречу со сборной Нидерландов.

"Проведение домашних матчей сборной Германии в Гельзенкирхене и Лейпциге подчеркивает, что наша команда находится дома в любом регионе страны. Это отличная возможность поблагодарить за поддержку наших болельщиков по всей стране", - отметил менеджер команды Оливер Бирхофф.

Ранее стало известно, что 23 марта российские футболисты встретятся с бразильцами в Москве, игра пройдет на стадионе "Лужники". 27 марта россияне примут французов в Санкт-Петербурге, а 30 мая в Инсбруке сборная России сыграет против команды Австрии. 

Ранее сообщалось, что осенью сборная России также проведет товарищеский матч с командой Чехии 10 сентября.

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