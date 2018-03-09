Российская теннисистка Касаткина победила в номинации "Прорыв месяца" по версии WTA

ТАСС, 9 марта. Россиянка Дарья Касаткина стала победительницей номинации "Прорыв месяца" по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу организации.

Второе место по итогам голосования заняла украинка Катерина Козлова, третьей стала представительница Словакии Виктория Кужмова.

В феврале Касаткина стала финалисткой турнира в Дубае, а также дошла до полуфинала соревнований в Санкт-Петербурге.

На данный момент 20-летняя Касаткина занимает 19-ю строчку в рейтинге WTA. На счету россиянки одна победа в турнирах под эгидой организации.