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Российская теннисистка Касаткина победила в номинации "Прорыв месяца" по версии WTA

Спорт
9 марта, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

В феврале россиянка стала финалисткой турнира в Дубае, а также дошла до полуфинала соревнований в Санкт-Петербурге

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© AP Photo/Ng Han Guan

ТАСС, 9 марта. Россиянка Дарья Касаткина стала победительницей номинации "Прорыв месяца" по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу организации.

Второе место по итогам голосования заняла украинка Катерина Козлова, третьей стала представительница Словакии Виктория Кужмова.

В феврале Касаткина стала финалисткой турнира в Дубае, а также дошла до полуфинала соревнований в Санкт-Петербурге.

На данный момент 20-летняя Касаткина занимает 19-ю строчку в рейтинге WTA. На счету россиянки одна победа в турнирах под эгидой организации.

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