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Нападающий "Спартака" Зе Луиш пропустит матч с ФК "СКА-Хабаровск" из-за травмы

Спорт
9 марта, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Встреча состоится в воскресенье на "Открытие-Арене", начало - 19:00 мск

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Зе Луиш

Зе Луиш

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 9 марта. Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш не сыграет в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против ФК "СКА-Хабаровск" из- за ущемления нерва пахового канала. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу красно-белых.

Встреча состоится в воскресенье на "Открытие-Арене", начало - 19:00 мск.

"План лечения нами уже намечен. Точные сроки восстановления Зе Луиша будут известны позднее, однако ясно, что ближайший воскресный матч он пропустит", - приводит пресс-служба слова главы медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова.

После 21 тура РФПЛ "Спартак" с 38 очками в активе идет на третьем месте в турнирной таблице. "СКА-Хабаровск" набрал 12 очков и занимает 16-ю строчку.

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