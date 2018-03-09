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Поддержка РШФ со стороны "ФосАгро" в 2018 году составит порядка 30 млн рублей

Спорт
9 марта, 19:58 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 9, марта. /ТАСС

Компания "ФосАгро" сотрудничает с национальной федерацией шахмат с 2010 года

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БЕРЛИН, 9 марта. /ТАСС/. Компания "ФосАгро", которая является одним из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, сохранит в 2018 году поддержку Российской шахматной федерации (РШФ) на уровне порядка 30 млн рублей. Об этом в пятницу заявил ТАСС генеральный директор компании Андрей Гурьев.

В Берлине Гурьев принимает участие в открытии шахматного турнира претендентов, на котором определится соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону. "ФосАгро" является стратегическим партнером чемпионата мира по шахматам.

"Поддержка непосредственно Российской шахматной федерации составляет 30 млн рублей, они и остались. На днях мы подпишем новый контракт, в нем будет такая же сумма", - сказал Гурьев.

По его словам, у компании есть еще "множество отдельных инициатив, так что в реальности эта сумма окажется выше". "Мы помогаем не только деньгами, но и возможностями. Мы присутствуем в разных городах России, пытаемся вводить бесплатные уроки шахмат", - сказал генеральный директор.

"В целом, компания "на благотворительность, которая включает в себя разные инициативы, тратит порядка 2 миллиардов рублей в год", - резюмировал он.

Компания "ФосАгро" сотрудничает с национальной федерацией шахмат с 2010 года.

Шахматный турнир претендентов пройдет в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус" с 10 по 28 марта. В нем выступят восемь гроссмейстеров: участник предыдущего чемпионского матча Сергей Карякин (Россия), Левон Аронян (Армения), Дин Лижэнь (Китай), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Александр Грищук, Владимир Крамник (оба - Россия), Фабиано Каруана и Уэсли Со (оба - США). Соревнования будут проходить по круговой системе, участники сыграют друг с другом по два матча. Призовой фонд составит не менее 420 тыс. евро.

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