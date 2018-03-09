Кузнецова проиграла Соболенко во втором круге теннисного турнира WTA в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила белорусской спортсменке Арине Соболенко во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан- Уэллсе (призовой фонд - $8,65 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу белорусской теннисистки. Игра продолжалась 1 час 12 минут.

В третьем круге Соболенко сыграет с победительницей матча между британкой Йоханной Контой и чешкой Маркетой Вондрусовой.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является россиянка Елена Веснина, в прошлогоднем финале она обыграла Кузнецову.

Турнир завершится 18 марта.