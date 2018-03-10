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Теннисистка Мария Шарапова прекратила сотрудничество с голландским тренером Груневелдом

Спорт
10 марта, 3:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Россиянка работала с ним на протяжении четырех лет, выиграв за это время семь турниров

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Свен Груневелд и Мария Шарапова

Свен Груневелд и Мария Шарапова

© EPA-EFE/MAST IRHAM

ТАСС, 10 марта. Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о прекращении работы с голландским тренером Свеном Груневелдом после четырех лет совместной работы. Текст заявления опубликован на официальном сайте Шараповой.

Отмечается, что решение было принято по обоюдному согласию. Ранее Шарапова не сумела преодолеть первый круг турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе и Индиан-Уэллсе.

"После четырех лет успешного сотрудничества я хотела бы поблагодарить Свена за его преданность, профессионализм и дружбу, которая не прекратится после завершения совместной работы", - сказано в заявлении 30-летней спортсменки.

Шарапова и Груневелд начали сотрудничество в начале 2014 года, с тех пор россиянка выиграла семь турниров, в том числе Открытый чемпионат Франции (2014). Кроме того, за это время россиянка отбыла 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Шарапова занимает 41-е место в рейтинге WTA.

До Шараповой Груневелд работал с такими теннисистками, как Моника Селеш, Аранча Санчес-Викарио, Ана Иванович, Каролин Возняцки.

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