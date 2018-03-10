"Миннесота" обыграла "Ванкувер" в матче чемпионата НХЛ

ТАСС, 10 марта. "Миннесота" одержала победу над "Ванкувером" со счетом 5:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Зак Паризе (2-я минута), Мэтт Каллен (23), Эрик Стаал (36), Чарли Койл (60) и Маркус Фолиньо (60). У хозяев отличились Майкл Дель Зотто (1) и Юсси Йокинен (23).

"Миннесота" одержала третью победу подряд. Команда набрала 85 очков в 68 матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. "Ванкувер" с 59 очками в 68 играх расположился на 14-й позиции.

В следующем матче в ночь на воскресенье "Миннесота" сыграет с "Эдмонтоном" в гостях. "Ванкувер" в ночь на 12 марта встретится на выезде с "Аризоной".

В других матчах дня "Коламбус" дома обыграл "Детройт" со счетом 3:2. Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин отдал одну результативную передачу. "Калгари" в гостях обыграл "Оттаву" (2:1), а "Даллас" победил "Анахайм" (2:1).