Петербургское "Динамо" обыграло "Агидель" во Всемирном женском матче по хоккею

ТАСС, 10 марта. Санкт-Петербургское "Динамо" одержало победу со счетом 2:1 в серии послематчевых буллитов над уфимской "Агиделью" в игре Женской хоккейной лиги, которая прошла в рамках Всемирного женского матча. Встреча состоялась в Уфе.

На 46-й минуте счет открыла форвард "Динамо" Алена Поленска из Чехии. На 52-й минуте Элина Митрофанова сравняла счет. Победный буллит в послематчевой серии реализовала Анна Фагина.

В рамках Всемирного женского матча 78 команд по очереди зарабатывают очки в копилку "синих" или "белых". Победа достанется команде, в активе которой по итогам всех игр суммарно окажется больше заброшенных шайб. Таким образом, "Динамо" принесло два очка команде "белых", а "Агидель" - одно команде "синих". Счет в противостоянии после пяти матчей стал 12:7 в пользу "белых".

Всемирный женский матч проходит 10 и 11 марта. Всего в рамках турнира будет проведено 39 встреч. Ранее игры состоялись в Новой Зеландии, Японии, Тайване и Сингапуре.